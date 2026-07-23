Fiscalía investiga feminicidio en Huanuni y reporta 50 víctimas en el país en lo que va del año

La Fiscalía investiga un nuevo caso de feminicidio en Bolivia, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 29 años en inmediaciones del cementerio del municipio de Huanuni, Oruro. Con este caso, el número de víctimas de feminicidio en el país asciende a 50 en lo que va del año, según datos del Ministerio Público.

El cuerpo fue encontrado el 21 de julio y la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció como causa de muerte la compresión de centros nerviosos superiores, edema cerebral y traumatismo craneofacial cerrado por objeto contuso, en el marco de una policontusión.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público activó el protocolo de las 72 horas para casos de muerte violenta.

Los investigadores realizaron el levantamiento legal del cadáver, el procesamiento de la escena del crimen y la recolección de elementos de convicción, con la participación de equipos de la Fiscalía, la FELCV, el ITCUP y el IDIF.

Como resultado de las primeras investigaciones, se identificó como principal sospechoso a la actual pareja de la víctima, un hombre de 38 años, contra quien se emitió una orden de aprehensión.

Familiares iniciaron la búsqueda de la mujer

El fiscal asignado al caso, Richard Choque Villca, explicó que la mujer habría estado consumiendo bebidas alcohólicas durante días anteriores, situación que provocó que sus familiares perdieran contacto con ella.

Ante esta situación, sus familiares iniciaron su búsqueda el 21 de julio y llegaron hasta el cementerio de Huanuni. Según la Fiscalía, el ahora investigado les habría indicado que la mujer se encontraba en la parte alta del lugar.

Al llegar al sitio, los familiares encontraron a la víctima sin signos vitales. Las entrevistas a testigos y otros actos investigativos permitieron reunir elementos suficientes para emitir la orden de aprehensión contra el principal sospechoso.

Datos de la Fiscalía General del Estado

La Paz concentra la mayor cantidad de casos

Con este nuevo caso, el país registra 50 víctimas de feminicidio. La distribución por departamentos es la siguiente:

La Paz: 17 víctimas

Santa Cruz: 9

Cochabamba: 8

Oruro: 7

Chuquisaca: 3

Potosí: 3

Tarija: 2

Beni: 1

Pando: 0

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

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