Policía investiga hallazgo de una bebé sin vida en un basural de Viacha

La Policía inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé de aproximadamente una semana de nacida en un terreno cercano a un basural del municipio de Viacha. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por broncoaspiración y, hasta el momento, no se encontraron signos de violencia.

El comandante regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, informó que el cuerpo fue encontrado por una persona que transitaba habitualmente por el lugar y observó unas mantas que cubrían a la recién nacida.

"Se ha determinado como causa de la muerte por asfixia por broncoaspiración. No se han encontrado signos de violencia en el bebé, es decir, no ha habido una mano criminal", explicó la autoridad.

Se presume un incidente

Según la hipótesis preliminar, la madre habría estado amamantando a la bebé cuando esta sufrió una broncoaspiración, presuntamente porque la mujer se quedó dormida. Sin embargo, la investigación busca establecer por qué el cuerpo terminó abandonado en un terreno baldío.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha realiza las indagaciones en centros de salud y hospitales para identificar a la madre y reconstruir las circunstancias del hecho.

"Estamos tratando de poder identificar a la mamá con la finalidad de establecer de manera cierta qué es lo que habría pasado", señaló Rojas.

Madres jóvenes y primerizas

El jefe policial indicó que este tipo de fallecimientos accidentales por broncoaspiración se registran con frecuencia, especialmente entre madres primerizas, por lo que exhortó a las mujeres embarazadas y a quienes acaban de dar a luz a buscar orientación médica y apoyo familiar.

"Recomendamos a las mamás acudir a los centros médicos y pedir orientación. La inexperiencia y la falta de apoyo pueden derivar en este tipo de accidentes", manifestó.

Asimismo, informó que la Policía impulsará jornadas de orientación familiar en unidades educativas y con apoyo de centros médicos para prevenir embarazos no planificados y brindar información sobre el cuidado de recién nacidos.

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