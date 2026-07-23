Choque múltiple en la avenida Virgen de Cotoca provoca caos vehicular y daños materiales

Una triple colisión registrada la mañana de este jueves en la avenida Virgen de Cotoca, entre el cuarto y quinto anillo, en la zona este de Santa Cruz de la Sierra, dejó importantes daños materiales y ocasionó un intenso congestionamiento vehicular.

Al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en el hecho. Entre ellos, un automóvil de color negro fue uno de los más afectados tras impactar con un camión de alto tonelaje que circulaba por la vía. A raíz del primer choque, otros motorizados que transitaban detrás frenaron de manera brusca y terminaron colisionando, generando un efecto en cadena.

Otro de los vehículos afectados fue un Jeep de color verde, que quedó con la parte trasera seriamente dañada como consecuencia del impacto.

Hasta el momento del reporte, personal de la Unidad Operativa de Tránsito aún no había llegado al lugar para realizar el levantamiento legal del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados. “No, nada”, respondió una ciudadana al ser consultada sobre la presencia policial.

La ausencia de Tránsito obligó a los conductores a permanecer en el lugar mientras intentaban resolver la situación, lo que redujo considerablemente la circulación en una de las avenidas más transitadas de la capital cruceña durante las primeras horas de la jornada.

Se espera que la Policía de Tránsito llegue al lugar para regular el tráfico, retirar los vehículos involucrados e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente.

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