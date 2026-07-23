El Ministerio de Defensa aclaró que hacer filas o acampar frente a los cuarteles no garantiza una plaza para el servicio premilitar. La institución sostiene que el ingreso se realiza por invitación, en función del rendimiento académico y de las vacancias disponibles.

El director general Territorial Militar, Miguel Ángel Coronado, explicó en conferencia que el servicio premilitar voluntario constituye un reconocimiento a la excelencia académica. La primera fase estuvo dirigida a estudiantes con los mejores promedios y, posteriormente, los cupos vacantes fueron ofrecidos a los siguientes alumnos según el orden de rendimiento.

Enfatizó que el ingreso no depende del orden de llegada ni del tiempo que los estudiantes permanezcan en filas o acampando en las unidades militares.

Esta aclaración se produce en medio de las protestas de estudiantes y padres de familia en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, quienes instalaron carpas y permanecen en vigilia para exigir más cupos y una inscripción abierta para todos los postulantes.

Defensa descarta ampliar las plazas

Coronado señaló que no existe, por el momento, la posibilidad de ampliar la cantidad de cupos para el servicio premilitar, debido a que las plazas están determinadas por la capacidad de cada unidad militar.

Entre los factores considerados se encuentran la infraestructura cuartelaria, los servicios básicos, los espacios disponibles y la cantidad de instructores necesarios para garantizar la formación de los jóvenes.

Por ello, el Ministerio de Defensa mantiene el número de plazas establecido para cada gestión.

Quienes no fueron convocados no podrán ingresar al premilitar

La autoridad militar explicó que los estudiantes que no fueron seleccionados en la primera ni en la segunda fase no podrán acceder al servicio premilitar de esta gestión.

El proceso se desarrolla de acuerdo con el cronograma establecido y el inicio del servicio está previsto para octubre.

Alternativas para los jóvenes

El Ministerio de Defensa recordó que los jóvenes que no accedan al premilitar tienen otras opciones para cumplir con el servicio militar y acceder a diferentes oportunidades de formación.

Entre las alternativas se encuentra el servicio militar obligatorio de un año, al que pueden presentarse al cumplir la mayoría de edad.

También pueden optar por modalidades de salvamento y rescate, como el SAR-FAB y otras unidades especializadas, que ofrecen capacitación en rescate de alta montaña, salvamento acuático, combate de incendios y atención de desastres naturales.

Asimismo, durante el servicio militar obligatorio los jóvenes pueden acceder a capacitación técnica en áreas como mecánica automotriz, electrónica, soldadura, construcción civil, carpintería, gastronomía, computación y otras especialidades.

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