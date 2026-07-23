Jóvenes acampan bajo la lluvia en busca de un cupo para el servicio premilitar

Con carpas improvisadas, frazadas y plásticos para protegerse de la lluvia y las bajas temperaturas, decenas de jóvenes continúan haciendo fila en las afueras del Colegio Militar, en la avenida Santos Dumont, con la esperanza de conseguir un cupo para ingresar al servicio premilitar.

Los postulantes aseguran que varios de ellos permanecen en el lugar desde el domingo e incluso afirman que algunos comenzaron a hacer fila hace más de una semana. Sin embargo, denuncian que hasta el momento no recibieron una confirmación sobre su admisión.

"Nos pidieron nuestros datos personales, pero no nos confirmaron si habrá cupos. Nos dijeron que entre jueves y viernes nos darán una respuesta y necesitamos saberlo porque el lunes empiezan nuestras clases y eso nos perjudica", manifestó uno de los jóvenes.

Los aspirantes indicaron que decidieron permanecer en el lugar pese al frío y la lluvia para demostrar su interés de cumplir con el servicio premilitar. "Queremos servir a la patria y pedimos que amplíen los cupos para quienes realmente tenemos la voluntad de ingresar", expresó otro postulante.

Asimismo, señalaron que algunos espacios habrían quedado vacantes debido a que personas previamente convocadas no aceptaron su ingreso, por lo que solicitan que esos cupos sean reasignados a quienes permanecen en la fila.

"Somos muchos jóvenes que estamos soportando el frío, la lluvia y varios días de espera. Solo pedimos una oportunidad para obtener nuestra libreta de servicio militar y servir al país", afirmó uno de los aspirantes.

Mientras esperan una respuesta oficial de las autoridades militares, los jóvenes continúan acampando en el lugar con toda la documentación requerida, a la expectativa de que se habiliten nuevos cupos para la presente gestión.

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