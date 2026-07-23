Rodrigo Paz anuncia inversión de Bs 1.400 millones para carreteras en Los Yungas paceños

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, oficializó este jueves un presupuesto de Bs 1.400 millones destinados exclusivamente a la infraestructura vial de Los Yungas paceños.

Y es que, en la tarde de la pasada jornada, el primer mandatario estuvo en Chulumani, distante a unos 75 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde entregó 772 títulos agrarios a comunarios de esta región del país.

“Bueno, pues, Los Yungas, la primera noticia es que hemos conseguido recursos confirmados de cerca de Bs 1.400 millones en carreteras”, dijo Paz Pereira en su discurso ante la mirada atenta de la gente asistente al acto.

Rutas beneficiadas

En la oportunidad, explicó que se dividió el eje troncal como el tramo de Santa Bárbara, debido a que se encuentra en muy mal estado; luego se trabajará en los ramales hacia las diferentes zonas de Los Yungas, específicamente para el tramo de Unduavi, que se tiene asegurados más de Bs 300 millones para la carretera.

“Nosotros hemos logrado los recursos, no solo para hacer varios mantenimientos de carreteras necesarios, sino también establecer una nueva infraestructura de redes troncales y, entre ellas, está todo lo que significa la ruta Unduavi-Chulumani”, dijo la primera autoridad.

El presidente pidió paciencia a los dirigente y organizaciones sociales debido a los tiempos burocráticos de los recursos ya firmados. Asimismo, solicitó su apoyo para presionar a diputados y senadores a aprobar los créditos, asegurando que la llegada de las obras no dependerá del color político.

“Si todos trabajamos conjuntamente, la obra la inauguramos entre todos, y todos están invitados, y todos serán parte de la inauguración porque es un esfuerzo de Los Yungas, es un esfuerzo de Bolivia para que no haya celo político”, puntualizó.

Fuente: Unidad de Comunicación Estratégica del Estado - UCE.

Mira la programación en Red Uno Play