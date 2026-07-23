Gobernador de Santa Cruz declara extinguido el incendio forestal en el Parque Otuquis

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que el incendio forestal registrado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN-ANMI) Otuquis fue controlado y declarado oficialmente extinguido.

A través de sus redes sociales, la autoridad destacó el trabajo de bomberos, brigadistas, técnicos y distintas instituciones que participaron en las tareas de control del fuego, que amenazaba con convertirse en una emergencia de mayor magnitud.

Reconocen trabajo de equipos de emergencia

Velasco expresó su reconocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los bomberos, brigadistas y demás personas que trabajaron en primera línea para proteger el patrimonio natural y las comunidades cercanas.

“Su entrega merece el respeto y el reconocimiento de todos los cruceños”, señaló.

El SATIF permitió monitorear los focos de calor

El gobernador también resaltó el aporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF), que permitió identificar y monitorear de manera preventiva los focos de calor registrados, especialmente en la zona de Otuquis.

Según Velasco, esta herramienta tecnológica facilitó la emisión de alertas tempranas a los municipios para activar sus protocolos de respuesta y permitió entregar reportes diarios a los equipos desplegados.

La información incluyó datos sobre las hectáreas afectadas, temperatura, humedad y comportamiento del fuego, elementos que ayudaron a definir el tipo de maquinaria, herramientas y recursos necesarios para enfrentar el incendio.

Destacan la importancia de la prevención

La autoridad departamental sostuvo que la tecnología y la prevención son fundamentales para evitar que una emergencia se convierta en una tragedia.

“La tecnología salva bosques, salva vidas y nos permite actuar antes de que una emergencia se convierta en una tragedia”, afirmó Velasco, quien aseguró que la Gobernación continuará fortaleciendo la prevención, la coordinación y la innovación para proteger el patrimonio natural de Santa Cruz.

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