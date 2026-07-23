Gobierno autoriza ajuste excepcional en los precios de los contratos de aseo urbano por variación de combustibles

El Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 5660, firmado por el presidente constitucional del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira, y su Consejo de Ministros. La norma busca blindar la continuidad de los servicios de recojo y tratamiento de residuos sólidos en todo el país, ante el riesgo sanitario y ambiental que supondría su interrupción o prestación deficiente.

Modificación excepcional de contratos vigentes

El objeto central del decreto es facultar, de forma extraordinaria, el ajuste de precios en los contratos administrativos de aseo urbano que actualmente se encuentren en ejecución y que fueron suscritos en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Decreto Supremo N° 0181).

Para la aplicación de esta medida, se entienden como servicios de aseo urbano las tareas de:

Limpieza y recolección.

Recojo de basura y transporte.

Tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

El ajuste de precios tomará en cuenta únicamente los componentes de combustible diésel oíl y gasolina, cuya variación debe estar plenamente demostrada mediante informes técnicos, financieros y legales elaborados por cada alcaldía contratante. Cabe destacar que cada Gobierno Autónomo Municipal deberá cubrir estos montos adicionales con sus propios recursos económicos.

Condiciones y plazos de aplicación

De acuerdo con lo estipulado en la norma, las modificaciones deberán ejecutarse bajo los siguientes lineamientos:

Contrato modificatorio por única vez: Se suscribirá un solo contrato modificatorio, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 . Las alcaldías podrán aplicar porcentajes adicionales a los límites que establece el D.S. N° 0181, siempre sujeto a su disponibilidad financiera.

Ajuste de plazos: Los municipios y las empresas proveedoras podrán pactar un nuevo plazo contractual para la conclusión del servicio cuando sea pertinente.

Garantías: Las empresas contratistas tendrán la obligación de actualizar su Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme al nuevo monto total del documento modificado.

Procesos en curso: Aquellos procesos de contratación que a la fecha de vigencia del decreto ya se encuentren adjudicados, podrán acogerse al beneficio una vez que se formalice la firma del contrato principal.

Salida alternativa: Resolución por caso fortuito

El decreto también contempla un escenario en el que el incremento en los precios del combustible diésel oíl y la gasolina torne inviable la continuidad del servicio. En dicho escenario, el municipio y el proveedor podrán acordar la resolución del contrato por mutuo acuerdo, considerándose la situación como un caso fortuito ajeno a las partes.

De aplicarse esta disolución, se estipulan tres protecciones específicas:

Sin sanciones en el SICOES: No corresponderá el registro de la empresa como "impedida" en el Sistema de Contrataciones Estatales. Sin pérdida de garantías: No se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato establecida originalmente. Sin daños y perjuicios: La resolución no dará derecho al reconocimiento de daños y perjuicios económicos a favor de la empresa por ninguna vía (administrativa, conciliatoria, arbitral o judicial).

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