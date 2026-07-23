El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 23 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte del país, bajas temperaturas en el occidente y condiciones estables en los valles. En el oriente se prevé mayor nubosidad y un descenso de las temperaturas.

La institución recomendó a la población tomar previsiones por el frío característico de la temporada invernal, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Occidente

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas bajo cero en algunas ciudades.

En La Paz se prevén temperaturas entre 6°C y 21°C, mientras que El Alto registrará una mínima de -5°C y una máxima de 16°C.

Por su parte, Oruro tendrá una jornada despejada con temperaturas entre -5°C y 17°C, y Potosí alcanzará valores entre -3°C y 19°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles mantendrá condiciones estables, con cielos poco nubosos y temperaturas agradables durante el día.

En Cochabamba se pronostican temperaturas entre 9°C y 27°C, mientras que Sucre registrará valores entre 6°C y 24°C.

En Tarija, el Senamhi prevé cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 28°C.

Oriente

En el oriente del país se espera mayor presencia de nubosidad y un descenso de las temperaturas respecto a jornadas anteriores.

En Santa Cruz se prevén temperaturas entre 19°C y 24°C, con cielo poco nuboso.

Trinidad registrará una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, mientras que Cobija tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 21°C y 26°C.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar durante la jornada.

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