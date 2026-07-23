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Clima en Bolivia: estas serán las temperaturas para este jueves 23 de julio

El Senamhi prevé una nueva jornada de bajas temperaturas, por lo que conviene conocer cómo estará el clima en su ciudad antes de salir.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/07/2026 7:06

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¡No guarde el abrigo! El frío continuará en gran parte de Bolivia. Foto: imagen referencial.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 23 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte del país, bajas temperaturas en el occidente y condiciones estables en los valles. En el oriente se prevé mayor nubosidad y un descenso de las temperaturas.

La institución recomendó a la población tomar previsiones por el frío característico de la temporada invernal, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Occidente

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas bajo cero en algunas ciudades.

En La Paz se prevén temperaturas entre 6°C y 21°C, mientras que El Alto registrará una mínima de -5°C y una máxima de 16°C.

Por su parte, Oruro tendrá una jornada despejada con temperaturas entre -5°C y 17°C, y Potosí alcanzará valores entre -3°C y 19°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles mantendrá condiciones estables, con cielos poco nubosos y temperaturas agradables durante el día.

En Cochabamba se pronostican temperaturas entre 9°C y 27°C, mientras que Sucre registrará valores entre 6°C y 24°C.

En Tarija, el Senamhi prevé cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 28°C.

Oriente

En el oriente del país se espera mayor presencia de nubosidad y un descenso de las temperaturas respecto a jornadas anteriores.

En Santa Cruz se prevén temperaturas entre 19°C y 24°C, con cielo poco nuboso.

Trinidad registrará una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, mientras que Cobija tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 21°C y 26°C.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar durante la jornada.

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