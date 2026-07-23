Diputados aprueban minuta para reforzar la prevención y respuesta ante incendios forestales

La Cámara de Diputados recomendó al Órgano Ejecutivo fortalecer las acciones de prevención, atención y respuesta ante los incendios forestales que afectan a Tarija y otras regiones del país.

Durante su 149.ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que recomienda al Órgano Ejecutivo instruir a las entidades bajo su tuición a reforzar las medidas de prevención y la atención inmediata de los incendios forestales.

“Por unanimidad queda aprobada la minuta de comunicación y remítase al Órgano Ejecutivo”, informó la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

El documento también plantea adoptar las previsiones necesarias para enfrentar los siniestros y atender la reparación de los daños ocasionados.

Junio, julio y agosto concentran más incendios

La minuta advierte que los meses de junio, julio y agosto registran un incremento de incendios forestales en distintos puntos del territorio nacional, por lo que considera necesario fortalecer la respuesta institucional y las acciones preventivas.

La medida surge en un contexto de preocupación por los incendios registrados en Tarija, donde varias comunidades enfrentan jornadas consecutivas de fuego y focos de calor.

Plantean endurecer las sanciones

Ante la recurrencia de estos siniestros, autoridades municipales y nacionales también demandaron endurecer las sanciones contra quienes provoquen incendios forestales.

El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Marcelo Zenteno, cuestionó que las actuales multas sean insuficientes frente al daño ambiental ocasionado y planteó impulsar una reforma legal con sanciones más severas.

Asimismo, desde el ámbito legislativo se pidió profundizar las investigaciones para determinar si los incendios registrados en distintos sectores fueron provocados de manera intencional.

Proponen incorporar el delito de ecocidio

En paralelo, surgieron propuestas legislativas para fortalecer el marco penal contra los delitos ambientales. Una de ellas plantea incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, con penas de prisión para quienes ocasionen daños graves, extensos o irreversibles a ecosistemas, bosques, fuentes de agua y áreas protegidas.

Otra iniciativa propone sanciones de hasta 30 años de prisión cuando los incendios provoquen muertes o destruyan áreas protegidas, además de la creación de fiscalías especializadas en delitos ambientales.

Mira la programación en Red Uno Play