El dólar oficial volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo: esta es la cotización

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 23 de julio el Tipo de Cambio Oficial (TCO) en Bs 11,13 por dólar, un incremento de 13 centavos respecto a la jornada anterior, cuando la cotización fue de Bs 11,00. Con esta actualización, la divisa estadounidense supera oficialmente la barrera de los Bs 11.

La nueva cotización forma parte del régimen de tipo de cambio flexible implementado por el BCB el 29 de junio de 2026, mediante el cual el valor oficial del dólar se actualiza diariamente de acuerdo con las condiciones del mercado.

Mercado paralelo mantiene una cotización superior

Mientras el tipo de cambio oficial alcanzó los Bs 11,13, el mercado paralelo continuó con valores más elevados.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, este jueves el dólar se cotiza en Bs 11,56 para la compra y Bs 11,49 para la venta. Un día antes, la misma plataforma reportaba una cotización de Bs 11,45 para la compra y Bs 11,36 para la venta, reflejando una nueva variación al alza.

Régimen cambiario flexible

El 29 de junio de 2026, el Banco Central puso fin al tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar, vigente desde 2011, y adoptó un régimen cambiario flexible.

Desde entonces, el TCO se publica diariamente y ha registrado incrementos progresivos, en línea con la política cambiaria aplicada por la entidad emisora.

Aunque las cotizaciones del mercado paralelo no forman parte del sistema financiero regulado, continúan siendo utilizadas como referencia por distintos sectores económicos para operaciones comerciales y financieras.

Mira la programación en Red Uno Play