Jornada de volatilidad en el mercado cambiario: Así cierra el dólar paralelo este miércoles 22 de julio en Bolivia

El mercado cambiario informal en Bolivia experimentó este miércoles 22 de julio una jornada de constante volatilidad y movimiento en sus cotizaciones, según el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Comportamiento de la cotización informal durante la jornada

El tipo de cambio paralelo mostró variaciones a lo largo del día antes de alcanzar su cotización de cierre:

Apertura (06:00 horas): El dólar paralelo comenzó la jornada cotizándose en Bs 11.45 para la compra y Bs 11.36 para la venta.

Mediodía: Las cifras registraron un leve reajuste, ubicándose en Bs 11.39 para la compra y Bs 11.37 para la venta.

Cierre de jornada: La divisa informal finalizó las operaciones del día fijándose en Bs 11.48 para la compra y Bs 11.61 para la venta.

Tipo de cambio oficial del BCB

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada por la institución, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11.00, manteniendo la brecha respecto al mercado paralelo no oficial.

Cotización del BCB

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