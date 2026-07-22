Mineros piden mejor organización para continuar con la Cumbre

Tras la suspensión de la Cumbre Minera, representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) instalaron mesas de trabajo con autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia.

El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, informó que existen temas centrales que deben ser discutidos, principalmente la garantía para las empresas mineras constituidas y preconstituidas, tanto estatales como privadas y autogestionarias.

“Hay temas muy importantes que hay que discutir, sobre todo el tema de la garantía a las empresas constituidas y preconstituidas estatales, privadas y autogestionarias”, señaló Paye.

Declaran cuarto intermedio

Luego de la primera hora de reunión, la dirigencia minera declaró un cuarto intermedio y anunció que posteriormente se hará conocer cuándo se retomará el diálogo.

“Se ha ingresado en un cuarto intermedio, donde seguramente se va a hacer conocer también en su momento cuándo se va a reiniciar”, indicó el dirigente.

Piden mayor organización

Paye señaló que el sector respeta la organización del Gobierno, pero pidió que el proceso sea mejor estructurado para dar continuidad al diálogo y avanzar en respuestas concretas para la minería nacional.

“Hay que organizarnos de la mejor manera. Respetamos la organización del Gobierno, pero esto tiene que ser un evento que dé respuesta clara y concreta en el tema de la minería al pueblo boliviano”, manifestó.

Cumbre aún sin nueva fecha oficial

Durante el encuentro se conformaron mesas técnicas para abordar los temas planteados por los trabajadores mineros. Sin embargo, la realización plena de la Cumbre Minera aún no fue oficializada.

Los dirigentes solicitaron que se defina una mejor coordinación entre los actores convocados, con el objetivo de retomar el trabajo y avanzar en acuerdos para el sector.

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