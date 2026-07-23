¡Atención! Dólar oficial superará la barrera de los Bs 11 este jueves 23 de julio

La noche de este miércoles 22 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció la nueva cotización oficial del dólar estadounidense, la cual regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este jueves 23 de julio.

De acuerdo con el informe de la institución financiera matriz, la moneda extranjera se fijó en Bs 11,13, marcando un nuevo ajuste consecutivo en el marco del régimen de tipo de cambio flexible adoptado recientemente por el banco estatal.

El Banco Central de Bolivia fija el tipo de cambio para este jueves 23 de julio

Comportamiento de la divisa en la semana

El incremento de este miércoles consolida una tendencia al alza sostenida durante los últimos días hábiles:

Lunes: Bs 10,85

Martes: Bs 10,90

Miércoles: Bs 11,00

Jueves (Nueva cotización): Bs 11,13

Con esta actualización, el Banco Central de Bolivia continúa aplicando los parámetros establecidos en su política cambiaria vigente.

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