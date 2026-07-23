A la cárcel el padre que flageló a su hijo de 3 años en Ayopaya; la Felcv apunta también a la madrastra

Un nuevo y lamentable caso de violencia infantil conmociona al departamento. El hombre acusado de flagelar brutalmente a su pequeño hijo de tres años en el municipio de Ayopaya fue enviado con detención preventiva por el lapso de tres meses al penal de San Pablo de Quillacollo, tras determinarse su probabilidad de autoría en una audiencia de medidas cautelares.

Por su parte, el niño permanece internado bajo estricta observación médica debido a la gravedad y la recurrencia de las lesiones encontradas en su cuerpo.

Un rescate tras días de búsqueda

La captura de los agresores no fue inmediata. Según informó el director interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ronald Céspedes, los efectivos policiales activaron un operativo de búsqueda y localización que se extendió desde el sábado hasta el lunes.

Finalmente, la tarde del lunes, los investigadores lograron ubicar y arrestar al progenitor y a la madrastra en la localidad de Vinto, logrando rescatar a la pequeña víctima.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Benigno Sánchez y posteriormente evaluado por el médico forense, quien determinó ocho días de impedimento legal. De acuerdo con el informe de la Felcv, el niño presenta policontusiones y heridas visibles de "data antigua", lo que confirma que el maltrato era sistemático. Posteriormente, fue derivado al Hospital Viedma para una valoración más profunda.

La madrastra en la mira de la policía

A pesar de la gravedad de la situación, el juez de la causa determinó otorgar libertad a la madrastra para que se defienda fuera de prisión, una decisión que la Felcv busca revertir de inmediato.

"El menor manifestaba que también ella lo agredía. La madrastra está plenamente dentro del caso y tenemos entendido que el fiscal está representando la medida que le dio el juez para así revocar su libertad y pedir su aprehensión", afirmó el director de la FELCV, Ronald Céspedes.

Las autoridades policiales esperan que el Ministerio Público actúe con celeridad para que ambos tutores respondan tras las rejas por las agresiones físicas y psicológicas infligidas al menor de tres años.

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