Forcejeo, un disparo y fuga: Policía analiza cámaras para identificar a atracadores de surtidor

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un violento atraco registrado la noche del miércoles en un surtidor ubicado sobre la avenida Virgen de Cotoca, en el barrio Guaracachi, donde dos delincuentes armados se apoderaron de más de Bs 9.000 tras intimidar a una trabajadora. Las cámaras de seguridad son analizadas para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cerca de las 21:10, cuando los antisociales llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Tras descender del vehículo, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y encañonó a la encargada de una de las bombas de combustible, exigiéndole que entregara el bolso donde llevaba la recaudación de la jornada.

Durante el asalto, la trabajadora opuso resistencia y forcejeó con los delincuentes. En medio del enfrentamiento se produjo un disparo que impactó contra el suelo, sin dejar personas heridas.

“La Felcc se constituyó en un surtidor ubicado sobre la avenida Virgen de Cotoca, donde dos personas a bordo de una motocicleta interceptan y encañonan a una vendedora. En el forcejeo sale un disparo hacia el suelo, no logrando herir a nadie afortunadamente, y se dan a la fuga con rumbo desconocido”, informó el director de la Felcc, coronel Jhonny Coca.

Los atracadores lograron escapar con un bolso que contenía aproximadamente Bs 9.100, producto de las ventas realizadas durante la tarde.

El jefe policial explicó que los investigadores ya realizaron el levantamiento de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del surtidor y de otros puntos cercanos para establecer el recorrido de llegada y la vía utilizada para escapar.

Asimismo, indicó que la versión inicial de la trabajadora sobre las características de los delincuentes será ampliada en las próximas horas, ya que al momento del atraco se encontraba en estado de shock.

La Policía tampoco descarta que los responsables tengan antecedentes penales o estén vinculados con otros hechos delictivos debido al modo de operar. Según la investigación preliminar, los asaltantes habrían realizado un seguimiento previo al movimiento del surtidor y aprovecharon la escasa presencia de personas por las condiciones climáticas.

Tras consumar el robo, los delincuentes habrían efectuado disparos al aire para evitar ser perseguidos por trabajadores y vecinos antes de escapar con rumbo desconocido.

El caso fue abierto por el delito de robo agravado, mientras la Policía activó un operativo de búsqueda y controles en las principales vías de salida de Santa Cruz con el objetivo de localizar a los autores del atraco.

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