Alcaldía cumple advertencia y verifica asistencia del personal en hospitales

Funcionarios del área de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra se desplazaron desde tempranas horas de este jueves a los hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel para verificar la asistencia del personal administrativo, en el marco del tercer y último día del paro de 72 horas convocado por los trabajadores en salud, quienes exigen el pago del bono de viático de vacunación.

Las brigadas partieron desde la Quinta Municipal con el objetivo de constatar el cumplimiento de las funciones de los trabajadores durante la medida de presión.

El secretario municipal de Salud, José Carlos Gutiérrez, explicó que esta inspección permitirá evaluar la situación del personal administrativo y definir las acciones que asumirá la Alcaldía.

"Todo esto va a servir para hacer un relevamiento general de todo el sistema de salud, cómo lo hemos recibido y la cantidad de administrativos que tenemos. En base a lo que se vea hoy, se determinarán las acciones a futuro", señaló la autoridad.

Gutiérrez detalló que se conformaron grupos de tres funcionarios que recorrerán todos los establecimientos de salud municipales para registrar la asistencia del personal.

La autoridad también reiteró la advertencia realizada por el alcalde Manuel Saavedra y afirmó que quienes no se presenten a trabajar podrían perder sus cargos.

"Como dijo el alcalde, todas las personas que no se encuentren en su fuente de trabajo serán reemplazadas mediante un concurso público para que ingresen personas comprometidas con la población, la salud y el municipio", manifestó.

Asimismo, Gutiérrez hizo un llamado a los trabajadores para levantar la medida de presión y retomar el diálogo.

Aseguró que el municipio no mantiene deudas pendientes con la Federación de Trabajadores en Salud y sostuvo que no existen razones para mantener la paralización de actividades.

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