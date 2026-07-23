Alcalde verifica la atención en centros de salud: "Voy a destituir al personal que no esté trabajando"

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, inició este jueves controles en los centros de salud municipales para verificar la asistencia del personal durante el paro de 72 horas convocado por los trabajadores en salud. Desde el centro de salud Santa Rosita, ratificó que los funcionarios que no se presentaron a trabajar serán desvinculados.

Saavedra explicó que funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos fueron desplegados en hospitales manejados por la Alcaldía para verificar la asistencia del personal.

"Hay más de 150 funcionarios de Recursos Humanos distribuidos en los hospitales de primer y segundo nivel haciendo un relevamiento. A media mañana tendremos un reporte y luego se desvinculará a las personas que no asistieron este jueves", advirtió.

El alcalde cuestionó la medida de presión y sostuvo que no existe una justificación para la paralización, ya que, según afirmó, el Gobierno Municipal cumplió con el pago del bono de vacunación antes del plazo establecido.

"Este paro es totalmente injustificado. El Gobierno Municipal hizo un gran esfuerzo para pagarles. El bono de vacunación, que se tenía hasta agosto para pagar, se lo hizo efectivo la semana pasada", manifestó.

Asimismo, aseguró que los trabajadores en salud tienen todas sus obligaciones salariales al día y reiteró que hará cumplir la medida anunciada.

"Los trabajadores administrativos están con todo al día; no hay ningún justificativo para que estén parando. A mí no me van a enfrentar y yo voy a destituir al funcionario municipal que no esté trabajando el día de hoy, como lo anuncié", expresó.

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