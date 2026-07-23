Quedó entre los fierros: micro impactó contra un camión parqueado en la Virgen de Cotoca, noveno anillo

Un violento accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la zona de la Virgen de Cotoca, a la altura del noveno anillo, donde un micro de transporte público impactó contra un camión que se encontraba estacionado debido a presuntas fallas mecánicas.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del micro y su acompañante resultaron gravemente heridos. El caso más delicado fue el del acompañante, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo, por lo que fue necesaria su liberación para posteriormente ser trasladado de emergencia a un centro de salud.

Una testigo del hecho señaló que ambos ocupantes del micro presentaban aparentes signos de haber consumido bebidas alcohólicas.

“Sí, había dos personas, pero el más afectado fue el acompañante. Estaban borrachísimos, qué pena”, relató una vecina que presenció lo ocurrido.

Consultada sobre las posibles causas del hecho, la misma testigo consideró que se trató de una imprudencia del conductor.

“Yo creo que sí, no hay otra respuesta. Tienen que tener en cuenta cómo hacen las cosas, no es nada más andar así”, manifestó.

Según los testimonios recabados en el lugar, el camión permanecía parqueado en la vía debido a desperfectos mecánicos cuando fue embestido por el micro.

Las circunstancias del accidente son investigadas por la unidad de Tránsito, que deberá establecer las causas del hecho y confirmar si el conductor del vehículo de transporte público se encontraba bajo la influencia del alcohol al momento del impacto.

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