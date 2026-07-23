El Alto: Empresas reportan retrasos por escasez de diésel en rutas al exterior

Las empresas de transporte internacional que operan desde la Terminal Metropolitana de El Alto reportaron que la escasez de diésel en Bolivia está afectando la normalidad de sus operaciones, obligándolas a retrasar salidas y reducir frecuencias en rutas hacia Chile y Argentina debido a las extensas filas para cargar combustible.

Abastecimiento de diésel

Representantes de las operadoras explicaron que, aunque mantienen los viajes internacionales, el abastecimiento de diésel se ha convertido en un problema que impacta directamente en los horarios. En algunas empresas, las frecuencias se redujeron a una sola salida diaria, mientras que otras registran retrasos porque los buses no logran cargar combustible a tiempo.

"Aquí en Bolivia estamos haciendo fila. Se demora más", indicó una trabajadora de una empresa que presta servicios hacia Chile, al explicar que el abastecimiento de combustible está ralentizando las operaciones.

En las rutas hacia Argentina, otra operadora señaló que incluso algunos buses parten con varias horas de retraso por la falta de diésel.

"Nos está costando; acaba de salir un bus hace unos 15 minutos porque no ha podido cargar diésel todo el día, entonces estamos teniendo demoras en las salidas", afirmó.

¿Incremento de pasajes?

Las empresas también aclararon que, al tratarse de operadores bolivianos, no pueden abastecerse de manera permanente en países vecinos, por lo que dependen del suministro nacional. Mientras tanto, los pasajes se mantienen entre Bs 170 y Bs 200 para destinos en Chile y entre Bs 900 y Bs 1.000 para viajes hacia Argentina, aunque las frecuencias continúan condicionadas por la disponibilidad de combustible.

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