El Gobierno boliviano defendió la flexibilización del tipo de cambio aplicada desde finales de junio y aseguró que la medida forma parte de un plan económico destinado a recuperar la estabilidad fiscal y ordenar el mercado de divisas.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en entrevista con EFE, explicó que el Ejecutivo busca consolidar un programa de reformas con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permita fortalecer las reservas y facilitar el ingreso de dólares al país.

Según la autoridad, las medidas adoptadas responden a la necesidad de corregir los desequilibrios acumulados durante los últimos años.

Del tipo de cambio fijo a un mercado más flexible

Espinoza destacó que Bolivia mantuvo durante aproximadamente 15 años un tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar, pero señaló que en los últimos tres años esta cotización dejó de reflejar la realidad del mercado debido a la escasez de divisas.

El Gobierno implementó desde el 29 de junio un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, permitiendo que el valor del dólar se ajuste de acuerdo con las condiciones del mercado.

Desde entonces, la cotización pasó de aproximadamente Bs 9,73 hasta llegar a Bs 11, un incremento que generó preocupación entre sectores empresariales y productivos.

Gobierno prevé una reducción del dólar

Ante el aumento registrado, el ministro aseguró que el precio de la divisa tenderá a estabilizarse en las próximas semanas.

“En las próximas semanas” el dólar podría ubicarse entre Bs 9,70 y Bs 10, explicó Espinoza, principalmente por el ingreso de divisas provenientes de organismos multilaterales.

La autoridad afirmó que Bolivia actualmente no enfrenta una situación de falta absoluta de dólares como ocurrió a inicios de 2023, cuando la reducción de reservas internacionales generó dificultades en el sistema financiero.

Acuerdo con el FMI y llegada de recursos

El Gobierno espera contar con el respaldo del FMI para ejecutar un programa económico de los próximos tres a cuatro años.

Entre las medidas aplicadas se encuentran:

La eliminación de la subvención a los combustibles.

La reducción del gasto público.

La disminución del déficit fiscal.

La eliminación del financiamiento monetario del déficit.

La reorganización del mercado cambiario.

Espinoza señaló que este respaldo permitiría acceder a un apoyo presupuestario mediante desembolsos periódicos, fortaleciendo la disponibilidad de dólares en el Banco Central de Bolivia.

Impacto de los conflictos sociales

El ministro también explicó que las protestas registradas durante mayo y junio afectaron la recuperación económica que Bolivia había comenzado a mostrar a inicios de año.

Según sus datos, entre enero y abril el país registró señales positivas, como un superávit fiscal cercano al 0,5% y una balanza comercial favorable superior a los 1.300 millones de dólares.

Sin embargo, los conflictos sociales frenaron esa recuperación y podrían provocar una contracción económica de entre 0,7% y 1%.

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