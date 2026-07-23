Camión impacta contra vivienda en Villa del Carmen; presumen fallo en los frenos

Un camión protagonizó un accidente la madrugada de este jueves en la calle 3 de Villa del Carmen, en La Paz, al impactar contra una vivienda luego de que, según el conductor, sufriera una falla mecánica en el sistema de frenos. El hecho no dejó personas heridas, pero causó cuantiosos daños materiales.

El motorizado, que descendía por una vía en pendiente, terminó incrustado en la pared del inmueble, abriendo un gran agujero y afectando además un negocio que funciona en el lugar. El conductor aseguró que el vehículo no transportaba carga y que había llegado desde Caranavi para visitar a un familiar internado en un hospital.

"Falla mecánica ha sido, falla de los frenos al salir", afirmó el chofer al explicar las causas del accidente.

La familia afectada relató que el impacto sacudió toda la vivienda y provocó un gran susto, especialmente a una adulta mayor que se encontraba en el piso superior. Los propietarios solicitaron que el responsable cubra de inmediato los daños ocasionados, ante el temor de que el proceso se prolongue tras el secuestro del vehículo para fines investigativos.

Tránsito retiró el camión y abrió la investigación para establecer las circunstancias del hecho. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación porque este es el segundo accidente de similares características registrado en la ciudad durante la semana, por lo que pidieron mayores controles mecánicos a los vehículos pesados que circulan por estas rutas.

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