Cae pareja acusada de estafar a más de 50 personas con falsa venta de dólares

Una pareja de esposos fue aprehendida y es investigada por una presunta estafa múltiple que habría afectado a más de 50 personas mediante un esquema de supuesta compra y venta de dólares a precios inferiores al mercado.

Perjuicio económico para las víctimas

Según la abogada de las víctimas, Mónica Ramírez, los implicados captaban a sus clientes a través de publicaciones en redes sociales y ofrecían entregar dólares en menos de un mes, respaldando las operaciones con contratos civiles. Sin embargo, el dinero nunca era devuelto ni se concretaba la entrega de la divisa.

Las tres víctimas representadas en el proceso denunciaron un perjuicio económico de más de $us 216.000, aunque se presume que el monto total sería mucho mayor debido a la cantidad de personas afectadas.

"Una pareja de esposos ha tomado contacto con diferentes personas haciendo que incluso hermanos, primos y familiares puedan entregar sumas de dinero para la compra de dólares", explicó Ramírez.

Investigación del delito

Tras un seguimiento realizado por las propias víctimas, la Fiscalía gestionó el allanamiento de un inmueble vinculado a los investigados, donde se secuestró una caja de seguridad, documentos y una lista de personas que, según la defensa, fortalecerían la investigación.

La representante legal también denunció que las víctimas fueron amenazadas y pidió a otras personas que hayan sido captadas mediante este mismo mecanismo que presenten su denuncia ante la Felcc.

"Vamos a pedir al Ministerio Público que actúe con total legalidad, considerando además que las víctimas han sido amenazadas", afirmó.

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