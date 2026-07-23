La incautación de 189,5 kilogramos de oro, valuados en aproximadamente $us 25 millones, en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, puso bajo la lupa los controles para la exportación de minerales, luego de que una falla en la verificación del Formulario Único 103 impidiera validar el cargamento que tenía como destino final Dubái.

Senarecom continúa con las investigaciones

El experto en minería, Héctor Córdova, explicó que este documento, emitido por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), es el único que habilita legalmente la exportación de minerales, tras verificar la procedencia, pureza y legalidad del producto.

"Cuando se ha leído el código QR, pues no respondió como debería y eso ha despertado inmediatamente sospechas y susceptibilidades que han hecho que se detenga el envío del cargamento", explicó Córdova.

Según el especialista, antes de concluir que existió un hecho ilícito, corresponde que el Senarecom determine si el Formulario 103 era auténtico o si existieron irregularidades durante su emisión o validación.

"El primer paso debería ser exigir el pronunciamiento del Senarecom. Si el Formulario 103 es válido, entonces todo estaría legal; si hay alguna cuestión que no corresponde, recién se puede hablar de un delito", afirmó.

Destino del cargamento de oro

Córdova detalló que el oro habría sido trasladado desde La Paz hasta Santa Cruz por una empresa de transporte de valores, por lo que el control determinante se realizó en el aeropuerto de Viru Viru, donde la imposibilidad de verificar el código QR frenó la exportación.

El experto sostuvo que este caso deja en evidencia debilidades en el sistema de control de la comercialización de minerales y consideró necesario fortalecer al Senarecom y mejorar los mecanismos de fiscalización.

"Uno de los puntos más débiles de la cadena de valor del sector minero está en la comercialización de minerales y metales. El Senarecom ha ido creciendo, pero todavía no tiene la envergadura necesaria para cubrir todo el proceso", señaló.

Más intervención de instituciones

Asimismo, planteó que una futura reforma a la Ley Minera debería ampliar la participación de gobernaciones y municipios en el control de la comercialización para reducir el contrabando y mejorar la trazabilidad del oro.

Mientras la investigación continúa, las autoridades buscan establecer si la falla en la verificación del formulario respondió a un error técnico o si formó parte de un presunto intento de sacar del país un cargamento de oro sin que la documentación pudiera ser validada correctamente.

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