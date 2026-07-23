Felcc amplía pesquisas por cargamento de oro retenido en Viru Viru

La investigación por el intento de exportación de un cargamento de oro desde el aeropuerto internacional de Viru Viru dio un giro tras confirmarse que la documentación presentada para respaldar la operación no tenía validez.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que el Ministerio Público amplió las pesquisas para esclarecer el origen del mineral, identificar a sus propietarios y establecer la participación de posibles funcionarios y particulares en una presunta red de tráfico ilegal de minerales.

El director departamental de la Felcc, coronel Johnny Coca, explicó que la investigación fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción bajo el delito de daño económico al Estado cometido por particulares. Paralelamente, se ejecutó una serie de actos investigativos.

https://www.reduno.com.bo/economia/informe-alerta-que-el-oro-ilegal-mueve-us-4-000-millones-y-amenaza-la-seguridad-de-bolivia-2026723105812

"Se han realizado varias actividades investigativas, entre ellas un registro del lugar donde se estaba pretendiendo exportar esta mercancía, además de la colección de indicios, evidencias e imágenes que permitirán identificar a todas las personas que participaron en este trámite", señaló la autoridad policial.

Uno de los principales hallazgos fue la detección de inconsistencias entre el certificado físico emitido supuestamente por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y la información almacenada en el sistema digital. Tras las verificaciones correspondientes, se determinó que el documento había sido fraguado.

"En primera instancia se estableció que no había correlación entre el documento físico y el registro digital. Posteriormente se verificó que ese documento había sido fraguado y no tiene registro, por lo tanto, no es válido", afirmó Coca.

Aunque la documentación presentada señalaba que el mineral provenía de una provincia del departamento de La Paz e incluso hacía referencia al pago de tributos, la Policía aclaró que esa información carece de validez al haberse comprobado que los documentos fueron adulterados.

Respecto al joven de 22 años aprehendido cuando intentaba realizar el trámite de exportación, Coca precisó que inicialmente manifestó trabajar para terceros; sin embargo, posteriormente decidió abstenerse de declarar ante el Ministerio Público.

"Estamos verificando a los propietarios del oro, su origen y el destino final. También se realizan investigaciones con apoyo de organismos internacionales para establecer si la empresa consignada en la documentación realmente iba a recibir este cargamento", señaló el coronel Coca.

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