Experto: "Si no se demuestra que el oro cumplió los requisitos, entonces es contrabando"

El exsecretario de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, afirmó que la situación jurídica del cargamento de 189,5 kilogramos de oro retenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru dependerá de que la empresa comercializadora logre demostrar que cumplió con todos los requisitos exigidos para su exportación.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, Padilla explicó que la exportación de oro no constituye un hecho irregular por sí mismo, siempre que se hayan cumplido los procedimientos establecidos por la normativa boliviana.

“Mientras no certifiquemos los documentos, sería contrabando, pero si tiene los papeles en forma física, puede demostrar que está cumpliendo con todos los requisitos”, señaló Padilla.

El exsecretario indicó que la documentación debe acreditar la autorización correspondiente emitida por el Senarecom, el pago de regalías, la Declaración Única de Exportación (DUE) y el origen legal del mineral, entre otros requisitos previstos para este tipo de operaciones. Señaló que, si alguno de estos elementos no fue cumplido, las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Padilla sostuvo que quien debe aclarar la legalidad del cargamento es la empresa comercializadora encargada de la exportación, ya que es la responsable de reunir el mineral adquirido a distintas cooperativas o empresas mineras y gestionar toda la documentación exigida.

“La comercializadora es la que tiene que exportar cumpliendo los requisitos. Tiene que demostrar de dónde viene la carga, qué empresas o cooperativas produjeron ese oro y cómo obtuvo ese volumen”, afirmó.

Respecto a la imposibilidad de validar el código QR presentado durante el control en Viru Viru, Padilla consideró que la empresa debió presentar inmediatamente la documentación física que respaldara la operación.

Respecto al valor del cargamento, señaló que los 189,5 kilos retenidos estarían valuados en aproximadamente 27 millones de dólares, por lo que el pago de regalías representaría un ingreso importante para el Estado y las gobernaciones.

“Sobre ese valor tendrían que haber pagado alrededor de 1,8 millones de dólares en regalías. Ese dinero debe ingresar al Banco Unión y luego distribuirse a las gobernaciones correspondientes según el lugar de producción”, indicó.

Sobre el uso de vuelos chárter para transportar el mineral hacia mercados internacionales como Dubái, explicó que es una práctica que puede realizarse siempre que se cumpla con la normativa vigente.

“Es normal siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos internos del país. Dubái, China e India son grandes compradores de oro en el mundo”, manifestó.

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