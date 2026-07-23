Para cerrar la gala especial de este miércoles en “La Gran Batalla Superstars”, el escenario más grande de la televisión boliviana recibió a Marianella Molina junto a Fusion Dance, quienes presentaron una desafiante interpretación de “APT” de Rose.

El equipo entregó una presentación cargada de energía, actitud y compromiso, logrando buenos comentarios por parte del jurado, aunque también recibió observaciones para continuar creciendo en la competencia.

Elka Meyer destaca evolución y esfuerzo del equipo

La jurado Elka Meyer resaltó la energía característica de Fusion Dance y aseguró que las batallas anteriores ayudaron al crecimiento del grupo.

“Manejan de por sí una energía muy bonita y eso se transmite. Las batallas les hicieron muy bien en general, yo valoro mucho el esfuerzo”, comentó.

Sin embargo, pidió trabajar en el control de esa energía para evitar perder precisión en algunos momentos.

“Traten de que la energía que tienen no se desborde para que no se vea arrítmico. Hubo momentos en los que estaban muy coordinados y otros donde la energía desbordaba”, explicó.

Además, destacó el desempeño de Marianella con la letra y los pasos de la canción.

“Marianella sorprendió con la letra y los pasos, me gustó mucho más allá de los pequeños errores”, afirmó.

Tito Larenti resalta el desafío de la interpretación

Por su parte, Tito Larenti reconoció la dificultad del reto que enfrentó Marianella y valoró el trabajo realizado para dominar la letra.

“Marianella, un lip sync muy complicado y se nota que estudiaste mucho”, señaló.

Aunque destacó el esfuerzo, indicó que hubo un pequeño error al final y pidió mayor precisión del equipo en los momentos grupales.

“El equipo estuvo arrítmico en muchos momentos y eso es muy evidente cuando uno solo se ve sin ritmo. La energía es importante, pero no puede ser todo exceso. A esta altura hay que pulir el oído”, explicó.

Quimey y Gabriela destacan una presentación sólida

El jurado Quimey del Río consideró que Fusion Dance realizó un trabajo completo y equilibrado.

“No tengo mucho que agregar porque fue un trabajo sólido. La entrada del compañero fue muy buena en conjunto, el trend estaba ahí, la letra estaba ahí. Muy buen trabajo”, afirmó.

Mientras tanto, Gabriela Zegarra destacó el compromiso de Marianella y la dificultad de interpretar un personaje con una canción exigente.

“Es complicada la letra y siempre estudias al personaje, eres muy comprometida”, manifestó.

Como recomendación, pidió que los integrantes disfruten más el escenario y logren una mayor conexión grupal.

Marianella promete seguir mejorando

Tras recibir las evaluaciones del jurado, Marianella Molina agradeció las palabras y aseguró que el equipo continuará trabajando para mejorar sus detalles.

“Agradezco las palabras del jurado. Sí, a veces estamos un poco apagaditos, pero estamos realmente comprometidos y prometemos seguir mejorando”, expresó.

Con una presentación llena de energía y aprendizaje, Marianella Molina y Fusion Dance cerraron una nueva gala demostrando que siguen firmes en la competencia.

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