Santa Ana y San Ignacio preparan días inolvidables de cultura y devoción

La fe, la música y las tradiciones volverán a encontrarse en el corazón de la Chiquitania. Santa Ana de Velasco y San Ignacio de Velasco tienen preparado un amplio programa para recibir a pobladores, devotos y turistas durante los últimos días de julio.

Las primeras actividades centrales se desarrollarán el sábado 25 y domingo 26 de julio en Santa Ana de Velasco, comunidad ubicada aproximadamente a 40 kilómetros de San Ignacio. Días después, la celebración se trasladará hasta San Ignacio, donde los actos principales tendrán lugar el jueves 30 y viernes 31 de julio.

Las festividades combinarán actos religiosos, presentaciones culturales, ferias, gastronomía tradicional y encuentros que buscan mantener viva la identidad de los pueblos chiquitanos.

Santa Ana celebra entre música, danza y devoción

Santa Ana de Velasco abrirá las celebraciones con actividades dedicadas a Santiago Apóstol y a la Mamita Santa Ana.

El 25 de julio estarán previstas las actividades de víspera, mientras que el 26 se desarrollará la jornada central, con celebraciones religiosas, procesión y actos conmemorativos por la fundación de la antigua misión jesuítica, establecida en 1755.

La música será una de las grandes protagonistas. El coro y la orquesta misional acompañarán las ceremonias con interpretaciones del repertorio barroco conservado durante generaciones en la región.

También se esperan danzas tradicionales, entre ellas la de los chininises, además de muestras artesanales y espacios para disfrutar de la gastronomía del oriente boliviano. Estas expresiones han formado parte habitual de la celebración patronal de Santa Ana.

Una iglesia que mantiene viva su historia

La iglesia de Santa Ana es uno de los principales símbolos históricos y religiosos de la comunidad.

Su arquitectura en madera, sus altares tallados y su tradición musical convierten al templo en un escenario especial para las misas, conciertos y encuentros culturales.

Durante la festividad, sus corredores y la plaza se llenarán de familias, músicos, danzarines y visitantes que llegarán para reencontrarse con una celebración donde la fe convive con la herencia chiquitana.

San Ignacio se prepara para su gran fiesta

Después de las actividades en Santa Ana, la atención se trasladará a San Ignacio de Velasco.

El 30 de julio se desarrollarán actos cívicos, desfiles y actividades culturales en la plaza principal, mientras que el 31 se celebrará la fiesta patronal en honor a San Ignacio de Loyola, acompañada de misas solemnes y una multitudinaria procesión.

Instituciones, estudiantes, organizaciones sociales y representantes de los pueblos indígenas participarán en las jornadas destinadas a celebrar la historia, la identidad y la diversidad cultural del municipio.

Churrasco, serenatas y música en vivo

La celebración también estará acompañada por almuerzos comunitarios, churrascos populares, ferias artesanales, serenatas y presentaciones musicales.

Los habitantes se preparan para compartir su gastronomía con los visitantes y convertir las calles y la plaza principal en espacios de encuentro. El tradicional churrasco forma parte de las actividades anunciadas para el aniversario y la fiesta patronal.

Además, la FEXPOSIV 2026, programada del 27 de julio al 2 de agosto, complementará las actividades con exposiciones ganaderas, agroproductivas y comerciales que buscan dinamizar la economía de toda la provincia Velasco.

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