“Su cuadro es crítico”: Omar Zarzar revela la difícil situación de su madre, Alenir Echeverría

La reconocida cantante de música folklórica oriental, Alenir Echeverría, se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios. La artista ingresó de emergencia el viernes por la noche tras presentar altos niveles de azúcar y fuertes dolores de cabeza, siendo intervenida quirúrgicamente al día siguiente para extraerle un nódulo infeccioso en la garganta, de acuerdo a lo que señaló su hijo Omar Zarzar.

Un cuadro clínico de alta complejidad

En este sentido, indicó que, durante el procedimiento del sábado, el equipo médico detectó que la infección se había extendido de forma alarmante hacia la caja torácica de la intérprete.

Además, explicó la gravedad de la situación actual que enfrenta la artista cruceña indicando que "el cuadro de mi madre es complicado, crítico. Tiene un choque séptico que le ha afectado gran parte del pulmón y el corazón".

El familiar relató que Echeverría padecía malestares hace mes y medio y que vomitaba constantemente sin asimilar los alimentos, sospechando inicialmente de un malestar menor hasta que la protuberancia aumentó de tamaño de forma drástica.

"Está en coma inducido, ha pasado todo muy rápido. Hoy la vi muy comprometida, es una situación que no le deseo a nadie", manifestó Zarzar, quien además señaló la posibilidad de que le practiquen una traqueotomía en las próximas horas debido a que su cuadro es de pronóstico muy reservado.

A pesar del impacto emocional provocado por el repentino deterioro de la salud de su madre, Zarzar mantiene la fe en la recuperación de la cantante. "Esto te deja tonto, no sé ni en qué día estamos; solo nos queda aferrarnos a Dios, él es el único que tiene la última palabra", expresó, asegurando mantenerse tan firme como los músicos del Titanic porque está convencido de que su madre tiene que levantarse y seguir cantando.

Muestras de afecto y acompañamiento social

El apoyo de la ciudadanía y de los seguidores de la artista no se ha hecho esperar en las instalaciones del centro hospitalario. "Hoy vino una señora de 93 años a estrecharme la mano, me habló cosas hermosas de mi madre. Agradezco a la gente que está apoyando y orando, estoy viendo el amor que mi madre alguna vez ha sembrado", concluyó Zarzar, indicando que permanece en el hospital las 24 horas para recibir a quienes deseen acompañar a la familia.

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