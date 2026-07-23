Carlos Marquina sorprende con su conexión en el escenario, aunque el jurado pidió más fuerza

La gala especial de este miércoles de “La Gran Batalla Superstars” arrancó con mucha energía de la mano de Carlos Marquina y Stetic Dance, quienes llegaron al escenario para presentar una coreografía al ritmo de “La Villa” de Ryan Castro.

El equipo sorprendió con una puesta en escena cargada de elementos visuales, coordinación y actitud, pero también recibió observaciones del jurado, que destacó algunos aspectos por mejorar de cara a las próximas presentaciones.

Un inicio con energía y buena puesta en escena

Tras finalizar la presentación, Carlos Marquina expresó su satisfacción por el trabajo realizado y aseguró sentirse más preparado en comparación con anteriores galas.

“Estoy feliz, esta vez me acordé más de la letra y la coreografía, y espero que les haya gustado mucho”, comentó el participante.

La jurado Gabriela Zegarra destacó la propuesta visual del equipo y el uso de elementos en el escenario.

“Me gusta la puesta en escena y los detalles, utilizando varios elementos. Hay que destacar la energía y el tema del trend, tuvieron dos momentos para hacerlo y lo hicieron muy bien y coordinado”, señaló.

El jurado pide más protagonismo competitivo para Carlos

Por su parte, Tito Larenti reconoció la actitud del equipo y la conexión con el público, pero cuestionó algunos aspectos de la participación de Carlos dentro de la coreografía.

“El equipo tiene toda la onda. En el momento del trend me hubiese gustado que se vea más como TikTok y menos como coreografía”, explicó.

Además, señaló que Carlos tuvo menor participación dentro de la canción y que debía aprovechar mejor los momentos asignados.

“Me divierte mucho Carlos y me entretiene, pero esto es una competencia y coreográficamente tampoco pudo hacer mucho. Fue reducido a comparación de otros participantes”, afirmó.

La coach también explicó que una de las dificultades del participante estuvo relacionada con la letra de la canción.

Destacan evolución y mayor conexión con el equipo

La jurado Elka Meyer resaltó el crecimiento de Carlos y aseguró que en esta presentación lo sintió más integrado al grupo.

“Como equipo me encantan, son muy ensamblados. Carlos esta vez lo sentí más a tierra, más conectado con su equipo, ya no solo como un individuo. Valoro eso”, manifestó.

Sin embargo, recomendó que continúe trabajando en soltarse más sobre el escenario.

Quimey del Río pide ajustar la energía al personaje

Finalmente, Quimey del Río destacó el espectáculo presentado por el equipo y la capacidad de transmitir una experiencia completa al público.

“En general me gustó mucho la puesta en escena, creo que transmiten todo un show”, comentó.

También realizó algunas observaciones sobre la interpretación de Carlos, especialmente en la parte vocal y la energía utilizada.

“Hubo un momento donde cantaste la segunda voz, hay que cuidar eso. Había mucha energía y yo le bajaría un grado; la referencia era un poco más contenida”, explicó.

Carlos recibe las críticas y promete mejorar

Luego de escuchar la evaluación del jurado, Carlos Marquina reconoció sentirse algo confundido, pero aseguró que tomará cada comentario como una oportunidad para mejorar.

“Un poco confundido, pero obviamente hay que agarrar todas las críticas y mejorar la próxima presentación”, expresó.

Con una mezcla de elogios y desafíos, Carlos Marquina y Stetic Dance dieron inicio a una gala donde cada detalle puede marcar la diferencia en la competencia.

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