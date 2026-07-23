Carlos Marquina y Stetic Dance son los mejores de la noche y van por un gran beneficio

Después de una gala llena de energía, talento y mucha expectativa, llegó uno de los momentos más esperados de “La Gran Batalla Superstars”: la decisión del jurado.

Tras analizar cada presentación y poner en la balanza los aciertos y errores de ambos equipos, los jueces anunciaron que el mejor equipo de la noche fue Carlos Marquina junto a Stetic Dance.

La decisión no fue sencilla. El jurado explicó que hubo aspectos destacados en ambas presentaciones, con fortalezas diferentes entre los equipos.

Una elección marcada por el desafío de la semana

El jurado Quimey del Río explicó que la evaluación tomó como referencia la temática principal de la gala: el trend de TikTok.

“Fue una opinión dividida. Ya tuvimos la decisión después de poner todo en la balanza, con fallos de un equipo y del otro. Unos tuvieron el trend mucho mejor y otros el lip sync”, explicó.

El juez señaló que la competencia estuvo muy pareja, pero que finalmente el criterio principal fue quién logró destacarse más en el reto planteado.

“La temática de la semana fue el trend de TikTok y nos basamos en eso. Ha sido difícil, pero la academia y el famoso que fue el mejor de la noche es el equipo de Carlos Marquina y Stetic Dance”, anunció.

Un paso más cerca del gran beneficio

Con esta victoria, Carlos Marquina y Stetic Dance avanzan a la competencia especial del viernes, donde los mejores equipos de la semana disputarán un beneficio decisivo.

El equipo ganador de esa instancia obtendrá una ventaja importante para la siguiente etapa de la competencia.

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