Marianella Molina y Carlos Marquina se enfrentan en una batalla de talento que promete sorprender

Esta noche, Marianella Molina junto a Fusion Dance se enfrenta a Carlos Marquina y Stetic Dance en un duelo donde el talento, la pasión y la puesta en escena serán los protagonistas.

Cada movimiento contará y cada presentación será clave, porque los equipos buscan conquistar al jurado y quedarse con una ventaja que puede cambiar el rumbo de la competencia.

Recuerda que esta semana no hay eliminaciones, pero la competencia está más fuerte que nunca: cada noche los jueces elegirán al mejor equipo de la gala, que clasificará para una presentación especial este viernes.

Los tres equipos seleccionados volverán a la pista para disputar un desafío único, donde solo uno podrá quedarse con el gran beneficio:

No presentarse la próxima semana y obtener inmunidad, mientras que los demás equipos deberán enfrentar el doble reto de subir al escenario en dos oportunidades.

Una ventaja que permitirá al equipo ganador descansar, prepararse mejor y llegar con más fuerza a sus próximas presentaciones.

No te pierdas una noche llena de emoción, baile y competencia.

Esta noche a las 20:45 por la señal de Red Uno.

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