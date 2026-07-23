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La gran batalla

Marianella Molina y Carlos Marquina se enfrentan en una batalla de talento que promete sorprender

Esta semana no hay eliminaciones, pero cada gala tiene una gran recompensa: el mejor equipo de la noche avanzará a la competencia especial del viernes por un beneficio increíble.

Red Uno de Bolivia

22/07/2026 20:33

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Marianella Molina y Carlos Marquina se enfrentan hoy en Superstars
Santa Cruz, Bolivia

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Esta noche, Marianella Molina junto a Fusion Dance se enfrenta a Carlos Marquina y Stetic Dance en un duelo donde el talento, la pasión y la puesta en escena serán los protagonistas.

Cada movimiento contará y cada presentación será clave, porque los equipos buscan conquistar al jurado y quedarse con una ventaja que puede cambiar el rumbo de la competencia.

Recuerda que esta semana no hay eliminaciones, pero la competencia está más fuerte que nunca: cada noche los jueces elegirán al mejor equipo de la gala, que clasificará para una presentación especial este viernes.

Los tres equipos seleccionados volverán a la pista para disputar un desafío único, donde solo uno podrá quedarse con el gran beneficio:

No presentarse la próxima semana y obtener inmunidad, mientras que los demás equipos deberán enfrentar el doble reto de subir al escenario en dos oportunidades.

Una ventaja que permitirá al equipo ganador descansar, prepararse mejor y llegar con más fuerza a sus próximas presentaciones.

No te pierdas una noche llena de emoción, baile y competencia.

Esta noche a las 20:45 por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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