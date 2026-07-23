Experto pide a Senarecom pronunciarse sobre QR observado en exportación de oro

El experto en minería Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo, afirmó que el caso de los 189 kilos de oro retenidos en el aeropuerto de Viru Viru debe aclararse a partir de la verificación del formulario M03, documento que autoriza la exportación de minerales desde Bolivia.

Córdova explicó que este formulario es emitido y validado por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), y contiene información sobre el origen del metal, el peso, la ley del oro y el cálculo de regalías.

“El formulario M03 que se presenta al Senarecom debe validar el origen del metal, la ley del metal, el peso exacto y todos los elementos que hacen al cálculo preciso de las responsabilidades económicas que tiene el operador con el Estado”, señaló.

Comercializadora asume la exportación

El experto explicó que, en Bolivia, casi todo el oro extraído está registrado a nombre de cooperativas, pero son las empresas comercializadoras las que normalmente realizan la exportación.

Según Córdova, la cooperativa entrega el oro a la comercializadora y esta actúa como agente de retención para el pago de regalías, aportes y otros descuentos establecidos.

“La cooperativa extrae el oro y lo lleva a la comercializadora, que le paga por esto. Pero la comercializadora hace de agente de retención”, indicó.

QR observado debe ser verificado por Senarecom

Córdova sostuvo que el código QR del formulario M03 debería permitir verificar la autorización de exportación. Por ello, consideró que el Senarecom debe pronunciarse con rapidez para establecer si el cargamento cumplía o no con todos los requisitos.

“Lo que hay que hacer es esperar que el Senarecom se pronuncie a la mayor velocidad posible”, afirmó.

El experto señaló que, si la exportación estaba autorizada, la empresa afectada debería acudir de inmediato al Senarecom para solicitar una copia o un nuevo código que permita resolver la retención del cargamento.

Considera extraño que una empresa arriesgue una carga de esa magnitud

Córdova afirmó que resulta llamativo pensar que una empresa legalmente establecida intente sacar del país una carga de oro de alto valor sin cumplir los requisitos formales, más aún si contrató una empresa de transporte de valores y un vuelo chárter hacia Dubái.

“Resulta verdaderamente llamativo y muy extraño que una empresa con todas las credenciales en orden esté arriesgándose a hacer un envío de esta magnitud sin tener la seguridad de que se ha cumplido con todos los requisitos”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que cualquier conclusión aún sería especulativa hasta que las autoridades competentes emitan un informe oficial.

Antecedente de 2020

El experto recordó un caso registrado a fines de 2020, cuando se detectó en el aeropuerto de El Alto una carga de más de 300 kilos de oro con un formulario M03 que, según dijo, era duplicado de otra exportación.

Córdova mencionó ese antecedente para explicar por qué es importante verificar la autenticidad y validez del formulario y su código QR.

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