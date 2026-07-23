Inspección confirma que las cuatro maletas retenidas en Viru Viru contenían 189,5 kilos de oro

La inspección realizada la noche de este miércoles confirmó que las cuatro maletas retenidas en el aeropuerto internacional de Viru Viru contenían 189,5 kilogramos de oro, un cargamento valuado en más de 20 millones de dólares que tenía como destino Dubái.

El procedimiento fue ejecutado por la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Aduana Nacional, luego de que el cargamento fuera retenido por no contar con el registro de exportación emitido por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

Durante la inspección se verificó el contenido de las cuatro maletas y se realizó el pesaje oficial del mineral.

"Se realizó una verificación acerca de lo que contenían las maletas y se llegó a determinar que lo que contienen las cuatro maletas es oro. Se pesó y dio 189,5 kilos. Se está investigando quiénes son los propietarios. Se tiene un ciudadano aprehendido a quien se le tomará su declaración", informó el fiscal asignado al caso, Gomer Padilla.

La autoridad explicó que también se realiza la revisión de la documentación secuestrada durante el operativo para establecer la legalidad del traslado del mineral. "Hay documentación que se está valorando y se va a constatar con distintas instituciones", indicó.

La investigación continúa por los presuntos delitos de compra y venta ilegal de minerales y contrabando de mineral. Además, la Fiscalía busca establecer quiénes son los propietarios del cargamento y el grado de participación del joven de 22 años que fue aprehendido tras la retención de las maletas.

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