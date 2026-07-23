Felcn secuestra cisterna con diésel sin documentación en la carretera La Paz-Copacabana

Un operativo de control ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió detectar y secuestrar una cisterna que transportaba 10.000 litros de diésel sin documentación de respaldo.

La intervención se realizó en la carretera La Paz–Copacabana, en el marco de la orden de operaciones denominada “Lucha Contra el Contrabando y Desvío de Carburantes”, destinada a controlar el traslado irregular de combustibles.

Foto Felcn

Durante la inspección al motorizado, los efectivos verificaron que el conductor no contaba con los documentos necesarios que acrediten la legalidad del transporte del carburante.

Vehículo y combustible fueron secuestrados

Tras el hallazgo, el Ministerio Público dispuso el secuestro del vehículo cisterna y del combustible encontrado.

Foto Felcn

Además, el conductor fue arrestado y trasladado ante la autoridad competente para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

Las autoridades continuarán con las indagaciones para establecer el origen del carburante y el destino previsto de los 10.000 litros de diésel.

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