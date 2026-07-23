Momentos de tensión se vivieron en una localidad de India, luego de que un leopardo ingresara a una tienda de licores y atacara a un trabajador, generando alarma entre los vecinos.

Según reportes locales, el felino habría protagonizado varios ataques durante la mañana antes de entrar al establecimiento comercial.

El animal presuntamente hirió primero a un voluntario que se encontraba investigando reportes previos sobre avistamientos de leopardos en la zona. Posteriormente, ingresó a la tienda, donde mordió a otro hombre que se encontraba en el lugar.

Operativo para capturar al felino

Tras el ingreso del animal al negocio, equipos especializados en vida silvestre acudieron al lugar para controlar la situación.

Luego de un operativo, los especialistas lograron tranquilizar al leopardo mediante sedación y capturarlo, evitando que continuara atacando a más personas.

Las autoridades activaron protocolos de seguridad para proteger a los habitantes y trasladar al animal a un lugar seguro.

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