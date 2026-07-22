Agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú detuvieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la modelo brasileña Julie Rocha Neves —ex-Miss Bahía— y a su acompañante, Fabio Santos, tras descubrir que transportaban más de tres kilos de droga ocultos en sus maletas con destino internacional.

La intervención se ejecutó el pasado 11 de junio cuando la pareja se disponía a abordar un vuelo hacia São Paulo, Brasil. Gracias a las alertas del sistema de rayos X y al trabajo de canes detectores, las autoridades identificaron anomalías en el equipaje, confirmando mediante pruebas químicas la presencia de alcaloide de cocaína, según publica Infobae.

Detalles del Operativo y la Incautación

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Dirandro:

Cantidades y modalidad: Julie Rocha transportaba más de 3,8 kilos , mientras que su acompañante portaba más de cuatro kilos . La sustancia estaba camuflada de manera minuciosa entre planchas de esponja negra dentro de la estructura de las maletas.

Ruta previa: Ambos ciudadanos brasileños habrían permanecido varios días en la ciudad de Trujillo antes de retornar a Lima para intentar concretar el envío ilícito con conexiones hacia Brasil y Europa.

Perfil Criminal y Redes de Captura

Las pesquisas policiales apuntan a que la joven de 20 años —quien alcanzó notoriedad pública tras ser coronada Miss Bahía a los ocho años y desarrollar una carrera en pasarelas— fue reclutada por una organización criminal transnacional identificada como ‘Los Galanes de Bahía’.

El coronel Percy Ramos, jefe del Estado Mayor de la Dirandro, explicó que estas redes operan captando selectivamente a personas con apariencia de turistas o figuras públicas para disminuir las sospechas en los controles aeroportuarios. Asimismo, detalló que el valor de la droga confiscada puede alcanzar los 15.000 dólares por kilo en Brasil, e incluso elevarse hasta los 50.000 dólares en mercados de Asia, según información de Domingo Al Día.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez moviliza semanalmente a más de 200.000 pasajeros internacionales, convirtiéndose en un punto estratégico de control para la Dirandro. En lo que va del año, las autoridades peruanas han reportado la detención de 41 personas (entre nacionales y extranjeros) vinculadas a intentos de sacar sustancias ilícitas del país mediante modalidades como equipaje acondicionado, productos falsos o ingesta de cápsulas.

Ambos detenidos se encuentran bajo custodia policial y enfrentan investigaciones fiscales por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, cuya legislación contempla penas privativas de libertad de hasta ocho años.

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