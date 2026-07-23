La Aduana Nacional informó que el cargamento de aproximadamente 189,5 kilogramos de oro, valuado preliminarmente en 25 millones de dólares, retenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, no contaba con un registro de autorización de exportación en el sistema informático SUMA.

El mineral fue encontrado en cuatro maletas que pretendían ser embarcadas en un vuelo chárter con destino a Dubái. El caso fue reportado luego de que el personal de la Administración de Aduana del aeropuerto tomara conocimiento, a través del responsable del vuelo, de que algunos pasajeros transportaban oro como equipaje de mano.

Aduana no encontró registro en el sistema SUMA

Según el comunicado, los funcionarios realizaron las verificaciones correspondientes para establecer si existía una autorización de exportación, conforme a la normativa aduanera vigente. Sin embargo, no encontraron ningún registro relacionado con el cargamento en el sistema SUMA.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de un funcionario del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), autoridad competente para el control de minerales.

El funcionario procedió a revisar el formulario M03 presentado para la exportación del oro, documento que, según la Aduana, habría sido reportado como inválido durante la verificación.

Policía retuvo el mineral e inició las investigaciones

Ante las inconsistencias detectadas en la documentación, y en coordinación con NAABOL, se comunicó el caso a efectivos policiales, quienes procedieron a la retención del mineral y al inicio de las investigaciones correspondientes.

Un hombre de 22 años, identificado como Adrián L. R., fue aprehendido durante el operativo. De acuerdo con la información preliminar, el cargamento habría llegado desde La Paz mediante una empresa de seguridad y tenía como destino final Dubái.

La Aduana Nacional remarcó que toda exportación debe ser tramitada y autorizada mediante el sistema informático SUMA, en cumplimiento de la normativa vigente, y aseguró que coadyuvará con las investigaciones para esclarecer el origen y la legalidad del cargamento de oro.

Mira la programación en Red Uno Play