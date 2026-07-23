Fogatas, rocas y daños en puentes: bloqueos dejan pérdidas por Bs 20 millones en Cochabamba

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cuantificó en aproximadamente Bs 20 millones los daños ocasionados en la red vial fundamental de Cochabamba durante los bloqueos que se extendieron por 51 días en el país.

El gerente regional de la ABC en Cochabamba, Manuel Torrico, informó que el monto fue establecido luego de realizar un relevamiento técnico en los diferentes tramos carreteros del departamento.

“Después de hacer una cuantificación y un relevamiento de todos los tramos, se ha podido establecer una cifra que oscila en los 20 millones de bolivianos, distribuidos en todos los tramos carreteros”, explicó.

Daños en puentes, plataformas y señalización

Torrico detalló que Cochabamba cuenta con aproximadamente 1.500 kilómetros de Red Vial Fundamental, que comprende las rutas hacia el oriente, occidente, Sucre y otras vías alternas.

Tras la limpieza de las carreteras, equipos técnicos realizaron una evaluación del estado de la infraestructura. El informe identificó daños en plataformas, puentes y materiales de señalización, además de afectaciones provocadas por el encendido de fogatas y la presencia de rocas en diferentes puntos.

“En algunos sectores se debilitó la plataforma y se redujo su vida útil por el encendido de fogatas. También se registraron daños en los materiales de señalización”, explicó el gerente regional.

Asimismo, informó que se identificaron dos puentes dañados en la ruta al occidente y uno en la ruta al oriente, además de otros trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

Afectaciones en Llavini, Bombeo y Confital

Entre los sectores más afectados se encuentran tramos ubicados después de Llavini y Bombeo, hasta llegar a Confital, donde se registraron daños ocasionados por el fuego y el impacto de rocas.

Torrico señaló que en estos sectores se realizarán trabajos de rehabilitación para recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad de las carreteras.

El informe fue remitido a la ABC nacional

El gerente regional indicó que el informe técnico ya fue remitido a la Presidencia Ejecutiva de la ABC y que se espera que las instancias correspondientes determinen las acciones legales que correspondan.

“Las carreteras son de todos los bolivianos. Sabemos que nuestra red troncal es importante por el caudal que tiene y alguien tiene que ser responsable de todo esto”, sostuvo.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó recientemente que los bloqueos que se prolongaron durante 51 días en el país dejaron daños estimados en Bs 90 millones en las carreteras nacionales.

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