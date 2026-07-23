Estudiantes y padres llevan cuatro semanas en vigilia por cupos para el servicio premilitar en Cochabamba

Al menos 200 estudiantes y sus familias continúan con protestas y permanecen en carpas desde hace cuatro semanas en inmediaciones de la Base Aérea de la ciudad de Cochabamba. Exigen que todos los postulantes tengan la posibilidad de acceder al servicio premilitar.

Los padres de familia y estudiantes instalaron carpas y realizan vigilias para reclamar una inscripción abierta y equitativa para los jóvenes que buscan ingresar al servicio premilitar.

Una madre de familia afirmó que, pese a que se les informó que sus hijos serían habilitados, el proceso mantiene el criterio de selección basado en las calificaciones.

“Nosotros pedimos una inscripción libre para todos los chicos que quieren ingresar al servicio premilitar”, expresó.

Según los padres, existen estudiantes con notas de 58, 60, 65 y 70 puntos, pero aún no tienen claridad sobre la calificación mínima exigida para acceder a una plaza.

Denuncian presuntas amenazas

Los padres también expresaron su preocupación por supuestas amenazas contra los estudiantes que participan en las protestas.

Una madre relató que a algunos jóvenes les habrían advertido que se revisarían videos de las movilizaciones y que podrían existir represalias por permanecer en las afueras de la instalación militar. “Nosotros hemos hecho estas acciones para que nuestros hijos ingresen, pero eso no es para que los amenacen”, afirmó la mujer, quien aseguró sentirse amedrentada.

Los estudiantes que participan en la protesta señalaron que su principal demanda es que todos los postulantes sean considerados bajo las mismas condiciones.

“Todo esto debería ser para todos”, expresó uno de los jóvenes.

Defensa descarta ampliar los cupos

Las vigilias continúan pese a que el Ministerio de Defensa descartó ampliar la cantidad de cupos para el servicio premilitar y el servicio militar.

El director General Territorial Militar, Miguel Ángel Coronado, explicó que el ingreso al servicio premilitar se realiza mediante invitación y constituye un reconocimiento a los estudiantes con buen desempeño académico.

Señaló que la cantidad de plazas depende de la capacidad de cada unidad militar, tomando en cuenta la infraestructura, los servicios básicos, los espacios disponibles y el número de instructores.

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