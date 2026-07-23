Guardaparques denuncian falta de equipos para combatir incendios

Los incendios forestales ya afectan a varias áreas protegidas del país y los guardaparques advierten que enfrentan la emergencia con recursos insuficientes. Desde la Asociación Boliviana de Guardaparques solicitaron una reunión con el presidente Rodrigo Paz para exponer las necesidades urgentes del sector.

El guardaparques y defensor ambiental Marcos Uzquiano informó que en los últimos días se registraron incendios de magnitud en el Parque Nacional Otuquis, la Reserva Biológica de Sama, además de otros focos en el Parque Nacional Tunari y Carrasco.

"El trabajo de control y combate de incendios es muy complicado y riesgoso, pero los guardaparques de Bolivia están en primera línea cumpliendo una labor muy sacrificada", afirmó.

Recursos para enfrentar incendios

Uzquiano señaló que el principal problema es la falta de presupuesto para la conservación y la atención de emergencias. Indicó que requieren herramientas manuales, equipos de protección personal, combustible, mejores campamentos y seguros de vida y salud para el personal.

"Necesitamos herramientas para el combate de incendios, equipo de protección personal y combustible, que además está escaso. También requerimos mejores condiciones laborales y mayor apoyo del Estado", sostuvo.

El representante informó que la Asociación presentó una solicitud de audiencia al presidente, aunque hasta la fecha no recibió respuesta. Recordó que una petición similar enviada hace ocho meses tampoco fue atendida.

Guardaparques carecen de apoyo logístico

Asimismo, advirtió que los guardaparques no solo enfrentan incendios forestales, sino también amenazas de la minería ilegal, avasallamientos, tráfico de fauna y tala ilegal, por lo que pidió una mayor coordinación con las instituciones estatales.

Remarcó que la protección del medio ambiente debe convertirse en una prioridad nacional y señaló que fortalecer a los guardaparques permitirá responder de forma más eficiente a los incendios forestales y preservar la biodiversidad del país.

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