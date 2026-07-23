Familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa dieron el último adiós al pastor evangélico Edwin Mollo, quien fue enterrado tras ser asesinado durante un culto religioso en el municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba.

El pastor perdió la vida la noche del domingo 19 de julio, luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una actividad religiosa dentro de una iglesia.

Según los primeros informes, el presunto autor del crimen ingresó al templo vestido de payaso y, tras disparar contra el pastor, escapó del lugar.

El sospechoso fue identificado como Jhomer Pachacopa, conocido en la zona como “Payasito 13”. De acuerdo con la información preliminar, el ataque estaría relacionado con reclamos previos por el presunto robo de equipos de sonido de la iglesia, aunque este extremo continúa bajo investigación.

Una turba capturó y agredió al sospechoso

Horas después del asesinato, efectivos de la Policía y representantes del Ministerio Público localizaron al sospechoso en un inmueble. Sin embargo, antes de que pudiera ser puesto a disposición de la Justicia, una turba logró capturarlo y lo trasladó hasta inmediaciones del cementerio de la zona.

El joven fue golpeado y posteriormente sufrió graves quemaduras luego de que la multitud le prendiera fuego. Aunque la Policía logró rescatarlo con vida, falleció durante su traslado de emergencia a un centro médico de la ciudad de Cochabamba.

Imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran parte de la agresión. En uno de los registros se observa a un grupo de personas rodeando al sospechoso, quien habría sido amarrado a un poste mientras se encendía una fogata.

Fiscalía investiga el asesinato y el linchamiento

La Fiscalía Departamental de Cochabamba conformó una comisión especial de fiscales para investigar de manera independiente los dos hechos: el asesinato del pastor Edwin Mollo y la muerte del presunto autor.

La investigación busca identificar a las personas que participaron en el linchamiento y establecer responsabilidades por la muerte del joven, además de esclarecer el crimen ocurrido dentro de la iglesia.

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