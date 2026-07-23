Las Cebritas vuelven a la ciudad de La Paz y así podrás ser una de ellas

Las emblemáticas cebras de La Paz están cada vez más cerca de volver a las calles. La Alcaldía anunció el reinicio del programa de Educadores Urbanos y abrió la convocatoria para incorporar nuevos voluntarios que promuevan la educación vial, el cuidado del medio ambiente y la cultura ciudadana.

Cebritas llegan a otras partes del mundo

El director de Seguridad Ciudadana en Comunidad, Joel Montaño, destacó que las cebras forman parte de la identidad paceña y adelantó que el programa también será compartido como experiencia con otros países.

"Las cebras son educadores viales y urbanos; se han convertido en parte de la cultura ciudadana de La Paz. Incluso ya son internacionales y estamos intercambiando esta experiencia con El Salvador", afirmó.

¡Sé una cebrita!

Por su parte, Katherine Acosta, encargada del programa Cebras Educadoras Urbanas, explicó que ya se reciben postulaciones para quienes deseen integrarse como voluntarios.

"El requisito indispensable es tener la voluntad y el cariño para educar con respeto. Buscamos voluntarios con vocación", señaló.

Las inscripciones se realizan en las oficinas ubicadas en la calle Mercado, en el exanexo del ex Obelisco, en horario de oficina. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 22 años para desempeñarse como cebras, mientras que los coordinadores deberán tener entre 22 y 24 años.

Desde la Alcaldía informaron que el retorno de las cebras dependerá de la conclusión de los trámites administrativos para la firma de un convenio con la Fundación Arco Iris. Una vez cumplido ese proceso, los educadores urbanos volverán a recorrer las calles paceñas para reforzar la educación ciudadana y vial.

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