Candidatas a Miss Bolivia cuentan sus experiencias a días de la gran final

A solo dos días de la gran final de Miss Bolivia, las candidatas viven la recta final del certamen con emoción, preparación y el respaldo de sus familias y seguidores. Representantes de distintos departamentos llegaron hasta El Mañanero de Red Uno para compartir sus experiencias y contar cómo han vivido esta importante competencia.

Miss Potosí, Qhenisa Quiroz, destacó la acogida que recibió durante su estadía en Santa Cruz y Beni.

“Me gustó mucho la calidez de la gente de Santa Cruz y el recibimiento de la gente de Beni. Me he sentido muy querida, muy acompañada y esta es una experiencia única e inolvidable”, expresó la candidata.

Por su parte, señorita Potosí, Adriana Andia, aseguró sentirse feliz por llegar a la etapa final y confesó que lo que más extraña de su tierra es a su familia.

Isabel Palma, Miss Villa Imperial, contó que además de participar en el certamen continúa con su formación académica. Actualmente cursa el último año de Contaduría Pública y cuenta con un técnico medio en tecnología de la información digital.

“Las oportunidades no vienen solas; cada uno las construye”, afirmó al referirse a la importancia de prepararse profesionalmente.

Miss Chuquisaca, Banesa Rakela, también compartió parte de su historia personal y profesional. La candidata, que es abogada, explicó que tras culminar su carrera busca continuar su preparación con una maestría en el área penal.

La noche final de Miss Bolivia se realizará este 25 de julio y será transmitida por Red Uno, donde se conocerá a la nueva representante nacional que llevará la corona de belleza boliviana.

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