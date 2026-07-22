Candidatas a Miss Bolivia llegaron a El Mañanero y contaron sus expectativas rumbo a la gala final

A pocos días de la gran final de Miss Bolivia, un grupo de candidatas que buscan quedarse con la corona llegó hasta El Mañanero para compartir sus emociones, experiencias y preparación rumbo a la gala final del certamen.

Las representantes de Beni y Pando destacaron que estas jornadas estuvieron marcadas por actividades culturales, viajes y momentos de integración entre las participantes, quienes aseguran haber formado una familia.

Vianka Ribera, Miss Beni, contó que vivir el certamen ha sido una experiencia de constante aprendizaje, principalmente en pasarela y oratoria.

Por su parte, Alexia Figueira, señorita Beni, manifestó que se encuentra emocionada por la llegada de la etapa final del certamen y destacó la oportunidad de recibir a sus compañeras en su municipio y mostrar los atractivos turísticos y gastronómicos de la región.

“Fue un honor poder recibir a todas las candidatas en Guayaramerín, les ha encantado nuestra gastronomía, nuestros lugares turísticos y nuestra frontera porque es un lugar que une fronteras”, indicó.

Las candidatas también hablaron sobre uno de los momentos más importantes antes de la gala final: la entrevista con el jurado. Natalia Antelo, Miss Mamoré, aseguró estar preparada para este desafío y espera disfrutar la experiencia.

“Lista para el viernes, la entrevista con el jurado. Los invito a todos a participar el sábado 25 en la Expocruz para que puedan vernos y contagiarse de la alegría y la elegancia que se va a vivir esa noche”, manifestó.

Asimismo, Alejandra Suárez, Miss Pando, invitó a conocer su departamento y resaltó uno de sus atractivos gastronómicos más representativos. “Yo creo que te llevaría a comer un buen asaí, el asaí del verídico, ahí fresquito”, comentó entre risas.

La gala final de Miss Bolivia se realizará este sábado 25 de julio en la Expocruz, y podrá disfrutarla por las pantallas de la Red Uno.

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