Candidatas al Miss Bolivia lucen sus títulos previos a días de la gran final

A pocos días de la gran final del Miss Bolivia 2026, las candidatas que obtuvieron títulos previos visitaron el programa El Mañanero, donde hablaron sobre el significado de estos reconocimientos y cómo se preparan para la noche decisiva del certamen.

La ganadora de la banda a Mejor Silueta, Gabriela Su representante de La Paz, destacó que el premio es el resultado de años de disciplina y constancia.

" Llevo entrenando diez años y este mes del Miss Bolivia ha sido un reto para mantener ese hábito", afirmó.

Por su parte, Pamela Chasqui, señorita Illimani y ganadora del reconocimiento Mujer Forza, expresó su felicidad por el título y aseguró que afronta con entusiasmo la recta final del certamen.

Otra de las premiadas fue la representante de Oruro, Valeria Mena, elegida como imagen de Sesderma. "Siempre he creído que la belleza exterior necesita primero de una belleza interior. Cuando uno trabaja en sí mismo, eso se refleja naturalmente", manifestó.

La representante de Chuquisaca Vanessa Rakela, fue distinguida con la banda a Mejor Sonrisa y aseguró que su principal fortaleza es la naturalidad.

Asimismo, la señorita Litoral, Rosario Villa, fue reconocida como Miss Cataleya y afirmó que este logro le brinda mayor confianza para enfrentar la competencia final.

La gala final del Miss Bolivia 2026 se realizará este 25 de julio, donde las aspirantes buscarán convertirse en la nueva soberana nacional y representar al país en certámenes internacionales.

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