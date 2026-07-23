Este viernes definirán si se amplía o no el descanso pedagógico en Potosí

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Potosí y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se reunirán este viernes para analizar las condiciones epidemiológicas y climáticas y definir si corresponde ampliar o no el descanso pedagógico, cuyo retorno a clases está previsto para el lunes 27 de julio.

El director departamental de Educación, Javier Ortega, informó que en la reunión también se conocerán los reportes del Senamhi sobre las temperaturas y del Sedes respecto a las infecciones respiratorias agudas (IRAs).

“Seguramente vamos a escuchar los reportes tanto de la parte epidemiológica como de las bajas temperaturas. El fruto de esta reunión seguramente serán recomendaciones por parte del Sedes y mañana las conoceremos de manera oficial”, señaló.

Analizarán casos de resfríos y bajas temperaturas

Ortega explicó que un incremento significativo de los casos de resfríos e IRAs podría ser un factor para analizar una eventual ampliación del descanso pedagógico.

Respecto a las condiciones climáticas, indicó que, según reportes anteriores, las bajas temperaturas se mantendrían hasta este domingo 26 de julio, aunque posteriormente se prevé una mejora.

Evalúan alternativas en regiones afectadas

La autoridad educativa señaló que, si se registran temperaturas muy bajas en algunas regiones, se podrían considerar medidas especiales, como la aplicación de la modalidad a distancia o la ampliación del horario de invierno.

Sin embargo, aclaró que no se puede prolongar indefinidamente el calendario escolar, por lo que cualquier decisión dependerá de los informes epidemiológicos y meteorológicos.

Ortega agregó que, de manera preliminar, los casos de resfríos e IRAs estarían disminuyendo, aunque este dato será evaluado con mayor detalle durante la reunión de este viernes.

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