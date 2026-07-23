TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

"Huellitas de película" busca ayudar a perritos rescatados en La Paz

La actividad recaudará donativos para apoyar a la Fundación Albergue El Choco.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/07/2026 12:02

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. RRSS.
La Paz

Escuchar esta nota

Una función donde el protagonista será el amor y la solidaridad se realizará este domingo 26 de julio con la actividad “Huellitas de película”, una iniciativa que busca apoyar a decenas de perritos que necesitan una segunda oportunidad.

Una función por una ayuda

La jornada se desarrollará en el Cine Center desde las 09:30, donde los asistentes podrán disfrutar de una película y, al mismo tiempo, contribuir con un donativo destinado a la Fundación Albergue El Choco.

Los organizadores invitaron a la población a participar de esta función especial y sumarse a una causa que busca brindar apoyo y bienestar a animales en situación vulnerable.

Tras los más de 50 días de conflictos, bloqueos y movilizaciones que enfrentó el departamento de La Paz, muchos albergues sufrieron escasez de insumos para continuar con la noble labor de rescatar, cuidar y alimentar a animales en condición de calle.

Hoy, en colaboración para afrontar esta crisis, miembros y rescatitas de esta fundación invitan a la población paceña a contribuir con un granito de arena para continuar llevando esperanza a peluditos paceños. 

¡No te pierdas de este evento solidario!

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD