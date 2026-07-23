"Huellitas de película" busca ayudar a perritos rescatados en La Paz

Una función donde el protagonista será el amor y la solidaridad se realizará este domingo 26 de julio con la actividad “Huellitas de película”, una iniciativa que busca apoyar a decenas de perritos que necesitan una segunda oportunidad.

Una función por una ayuda

La jornada se desarrollará en el Cine Center desde las 09:30, donde los asistentes podrán disfrutar de una película y, al mismo tiempo, contribuir con un donativo destinado a la Fundación Albergue El Choco.

Los organizadores invitaron a la población a participar de esta función especial y sumarse a una causa que busca brindar apoyo y bienestar a animales en situación vulnerable.

Tras los más de 50 días de conflictos, bloqueos y movilizaciones que enfrentó el departamento de La Paz, muchos albergues sufrieron escasez de insumos para continuar con la noble labor de rescatar, cuidar y alimentar a animales en condición de calle.

Hoy, en colaboración para afrontar esta crisis, miembros y rescatitas de esta fundación invitan a la población paceña a contribuir con un granito de arena para continuar llevando esperanza a peluditos paceños.

¡No te pierdas de este evento solidario!

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