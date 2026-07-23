¿Quién tomará el mando de BoA? La decisión final llegará en los próximos días

La elección del nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA) entró en su etapa final. El Gobierno informó que terminó la evaluación de los postulantes y que en los próximos días el presidente Rodrigo Paz anunciará a la persona que asumirá la conducción de la empresa estatal.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, explicó que los candidatos finalistas son profesionales bolivianos, entre ellos pilotos con experiencia dentro del sector aeronáutico.

Una selección basada en capacidad y estrategia

Según la autoridad, el proceso no se limita únicamente a revisar los antecedentes profesionales de los postulantes, sino que busca identificar a una persona con una propuesta clara para el futuro de BoA.

“Estamos evaluando los últimos currículums, ya hay una clasificación. La idea es que tengamos gerente de BoA en dos días más; ese es mi objetivo”, afirmó Zamora.

El ministro explicó que durante las entrevistas se busca conocer la visión de cada candidato para la aerolínea estatal.

“No es solo ver su currículum, es preguntarles: ¿a dónde quieres que vayamos?”, señaló.

Decenas de profesionales participaron en la convocatoria

La convocatoria pública fue impulsada tras la salida del exgerente Eduardo Valdivia, con el objetivo de garantizar un proceso basado en la meritocracia y la transparencia.

La invitación recibió decenas de postulaciones de profesionales de distintas áreas, entre ellos:

Pilotos.

Administradores.

Ingenieros.

Especialistas con experiencia empresarial.

Actualmente, el Gobierno realiza la revisión final de antecedentes y referencias antes de definir al nuevo titular de la aerolínea.

“Estoy pidiendo referencias de todo lado para realmente tomar una buena decisión”, indicó Zamora.

Gobierno apuesta por transformar BoA

El Ejecutivo aseguró que el objetivo es fortalecer la empresa estatal, mejorar sus servicios y aumentar su competitividad dentro del mercado aeronáutico.

Desde el Gobierno descartaron una privatización de BoA, aunque señalaron que se analizan posibles alianzas estratégicas con el sector privado.

Como parte de este proceso, el ministro Zamora realizó recientemente una visita a la planta de Embraer, en Brasil, uno de los principales fabricantes de aeronaves del mundo, con el objetivo de explorar alternativas para la renovación de la flota de la aerolínea.

La decisión final se conocerá en los próximos días

El Gobierno espera que la designación del nuevo gerente permita iniciar una nueva etapa para BoA, enfocada en mejorar la operación, fortalecer la confianza de los usuarios y consolidar a la aerolínea como una empresa pública eficiente.

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