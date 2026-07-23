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Vecinos hallan a un hombre desorientado que gritaba: “Me han enterrado, por favor auxilio” en La Paz

De acuerdo con el relato de los testigos, el hombre afirmaba que había sido enterrado, aunque hasta el momento no existen detalles oficiales que confirmen esa versión ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Charles Muñoz Flores

23/07/2026 11:25

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Hombre fue encontrado semidesnudo y desorientado. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
La Paz, Bolivia

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Los gritos desesperados de un hombre movilizaron a los vecinos del barrio Victoria, en la zona sur de la ciudad de La Paz, quienes salieron de sus viviendas para auxiliarlo tras escucharlo pedir ayuda.

“Me han enterrado, por favor auxilio”, repetía el hombre, que fue encontrado desorientado y sin sus prendas de vestir. En un video registrado por una de las personas que acudió al lugar se escucha cómo el vecino responde: “Vamos a llamar a la Policía”, mientras intenta asistirlo.

De acuerdo con el relato de los testigos, el hombre afirmaba que había sido enterrado, aunque hasta el momento no existen detalles oficiales que confirmen esa versión ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso fue reportado a la Policía, que deberá establecer qué sucedió y verificar el estado de salud del hombre, así como las causas que provocaron que fuera encontrado en esas condiciones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer este llamativo hecho registrado en el barrio Victoria. 

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